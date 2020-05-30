Учения Sea Breeze-2020 пройдут на Украине в морском формате

Многонациональные учения Sea Breeze-2020 из-за угрозы распространения коронавируса пройдут летом на Украине исключительно в морской фазе с привлечением авиации, сообщает командование ВМС страны.

По данным военных, с 26 по 29 мая в Одессе проходила заключительная часть по планированию учений в дистанционном режиме. Основное внимание уделялось отработке операций с привлечением сил противолодочной, противоракетной и противовоздушной обороны.

Ожидается, что в маневрах Sea Breeze-2020 примут участие около десяти стран. Одной из особенностей будет привлечение к обучению кораблей постоянной группы НАТО. Впервые к учениям присоединятся Япония и Южная Корея, информирует пограничная служба Украины.