В Атланту из-за массовых беспорядков вводят Национальную гвардию

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайной ситуации в Атланте в связи с массовыми беспорядками. Для разгона протестующих в город введут 500 бойцов Национальной гвардии.

"Бойцы будут развернуты немедленно, чтобы помочь местным органам правопорядка, которые неустанно работают над подавлением незаконной деятельности и восстановлением мира", - написал губернатор в Twitter.

По данным информагентства AP, кроме того, в пятницу, когда беспорядки распространились по десяткам американских городов, Пентагон сделал редкий шаг, приказав направить несколько подразделений военной полиции в Миннеаполис.

Напомним, беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В Сети появилось видео, где стражи порядка надевают на темнокожего мужчину наручники, после чего один из них наступает коленом на шею Флойда.

Он был срочно доставлен в госпиталь, но умер в реанимации, не приходя в сознание. Четверо полицейских, участвовавших в конфликте, были уволены. Одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Президент Дональд Трамп заявил, что обратился в Минюст и попросил ускорить расследование обстоятельств гибели Флойда.