В Барселоне рабочие Nissan протестуют против закрытия завода

Объявление о планах закрытия завода японского автоконцерна Nissan в Барселоне привело к массовым беспорядкам. Рабочие, которым грозит увольнение, вышли на улицы и принялись жечь шины, перекрыли дороги в знак протеста против решения руководства компании.

По их словам, закрытие завода, которое запланировано на конец года, обрекает их на голодную смерть. В связи с пандемией коронавируса многие предприятия сокращают персонал, и заново трудоустроиться практически невозможно. А потому они готовы бороться до конца.

Решение Nissan затрагивает напрямую около 3200 рабочих, а также косвенно угрожает потерей заработка еще 20-30 тысячам человек, сотрудникам свыше 400 компаний-подрядчиков. Оно является частью плана по реструктуризации всего концерна, рассчитанного на три года. Предполагается, что к 2023 году автопроизводитель снова станет конкурентоспособен, а также сэкономит 2,5 миллиарда евро. При этом увольнение грозит 20 тысячам человек по всему миру - 15 процентам персонала концерна.

Однако, по словам госсекретаря по делам промышленности и малого и среднего бизнеса (при министерстве промышленности Испании) Рауля Бланко, закрытие завода обойдется Nissan значительно дороже, чем рассчитывают в компании (как минимум 1 миллиард евро против 300 миллионов). Выплаты рабочим за сокращение составят порядка 600 миллионов евро, расходы на вывоз оборудования - свыше 300 миллионов, закрытие дилерских центров - еще 250 миллионов.

Власти Барселоны встали на сторону рабочих. Мэрия города требует, чтобы компания приняла "активное участие в поиске путей сохранения занятости", тем более, что промышленность крайне важна для преодоления кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Женералитата Ким Торра чуть ли не впервые встали на одну сторону. Оба политика заявили о готовности задействовать все возможные механизмы и инициативы, чтобы заставить Nissan отменить свое решение. Стоит отметить, что в январе по итогам переговоров между представителями концерна и правительством Испании была достигнута договоренность о сохранении завода в Барселоне, но пандемия радикально поменяла планы.

Этот завод на сегодняшний день является единственным заводом Nissan на территории Евросоюза. Разговоры о его закрытии шли давно, поскольку в течение длительного времени было задействовано лишь 30 процентов его мощности, однако этот момент удавалось оттягивать. В прошлом году компания уволила 600 работников и инвестировала 70 миллионов евро, но эти меры не оправдали себя.

Как отметили в министерстве промышленности Испании, закрытие предприятия сильно ударит по репутации Nissan на европейском рынке с населением свыше 500 миллионов человек.