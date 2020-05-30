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30.05.2020 13:59
Рубрика: В мире

В Европе подвергли критике решение США о санкциях в отношении Тегерана

Текст: Максим Макарычев

Власти Франции, Германии и Великобритании в обнародованном совместном заявлении подвергли критике решение Соединенных Штатов о выходе из ядерной сделки с Тегераном и введении дополнительных санкций в отношении Ирана. Это соглашение предоставляло международным экспертам возможность инспекционной работы на иранских ядерных объектах, предназначенных для предотвращения разработки атомного оружия, отмечает Reuters.

Соглашение после проведения длительных переговоров было подписано в 2015 году группой стран, известных как "5+1". Группа состоит из России, КНР, США, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии.

Фото: AP Photo/Vahid Salemi
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В совместном заявлении трех европейских стран говорится о том, что эти усилия, одобренные резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, служат интересам нераспространения всех стран и предоставляют международному сообществу гарантии исключительно мирного и безопасного характера ядерной деятельности Ирана. Сделка, подчеркивают аналитики, позволила российским, китайским и европейским компаниям работать над переоборудованием иранского тяжеловодного реактора "Арак", предоставлением обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и транспортировкой отработанного топлива за границу.

Вместе с тем, отметим, что во время своего правления, президент США Дональд Трамп вышел из всех ключевых сделок, заключенных при предыдущем главе Белого дома Бараке Обаме, в том числе, Парижского климатического соглашения. В 2018 году Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Исламской республики. В ответ на этот шаг в 2019 году Тегеран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки, касающихся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Последний стал недавний выход США из Договора по открытому небу.

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