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30.05.2020 13:00
Рубрика: Видео

Видео: позеры-мотоциклисты чудом ушли от лобового столкновения

Текст: Вадим Давыденко

Изначально это видео снималось для выкладывания в байкерские сообщества в соцсетях и для последующего восхищения и подражания. В Пакистане двое мотоциклистов собирались в позе ласточки - горизонтально лежа на сидениях, ноги прямые, подбородки, плечи и локти приподняты - пролететь по пустой вечерней дороге. Быстро, синхронно, как у асов-истребителей из пилотажной группы "Стрижи", и максимально эффектно.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Пользователей восхитила полураздавленная, но все еще работающая Toyota

Но что-то пошло не так. Во-первых, своя полоса (в Пакистане движение левостороннее) оказалась занята медленно плетущимися грузовиками, поэтому наши герои сначала выехали на середину трассы, а затем и на встречную правую. А там - к счастью, не очень быстро - навстречу ехала черная легковушка.

Как по команде, оба байкера быстро вывернули рули влево и ушли от лобового столкновения. И проехали бы спокойно дальше, если бы сидели за рулем, а не лежали. Резкий вираж сбросил обоих ездоков из седла и, если верить комментатором под видео, для одного из них это закончилось печально.

Слабым утешением для обоих может послужить тот факт, что видео и впрямь вышло эффектным и прошло на ура не только в Пакистане.

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#видео #авто