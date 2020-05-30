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30.05.2020 10:30
Рубрика: Видео

Видео: в США черепаха насквозь пробила лобовое стекло автомобиля

Текст: Николай Грищенко

В американском штате Джорджия большая черепаха врезалась в лобовое стекло легкового автомобиля жительницы города Саванна Латонии Ларк. Рептилия пробила стекло автомобиля насквозь, но, к счастью, застряла, оказавшись в салоне прямо напротив лица пассажира.

Фото: www.twitter.com/CBPGreatLakes
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При расследовании инцидента выяснилось, что черепаха попала под колеса другого автомобиля, который видимо превысил скорость, и вылетев из-под колеса, как снаряд попала в машину американки. Наехавшего на рептилию водителя установить не удалось.

"Черепаха была отмечена полицией как ответственная за аварию и была доставлена в спасательную службу дикой природы", - написала Facebook Латония Ларк.

К сожалению, ветеринары не смогли спасти рептилию, она умерла от полученных травм.

Пострадавшая в ДТП жительница Саванны объявила в интернете сбор средств для ремонта автомобиля, так как машина была приобретена в рассрочку.