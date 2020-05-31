Автобусам старше 10 лет запретят перевозить детей с 1 июля 2021 года

Дело в том, что ныне действующее постановление, в связи с регуляторной гильотиной утрачивает силу с 1 января 2021 года. Чтобы такие перевозки не остались без правил, Минтранс разработал новое постановление правительства, которое должно вступить в силу с этой даты.

Напомним, что действующие правила устанавливают требования к водителям, автобусам и сопровождающим, а также порядок подачи документов. На протяжении нескольких лет они дорабатывались и совершенствовались. В итоге получился вполне рабочий документ. Да, на него было много жалоб со стороны образовательных организаций, мол, слишком сложно оформлять такие перевозки. Однако практика показала, что при организованной перевозке детей еще не произошло ни одной смертельной аварии. Так что такая заорганизованность вполне приемлема.

Поэтому Минтранс действующий документ оставил без правок. Напомним, что в нем предусмотрено требование к возрасту автобусов, использующихся для таких перевозок: он не должен превышать 10 лет с момента выпуска. Этим были недовольны многие перевозчики, а также региональные власти. Ведь для исполнения этого требования необходимо обновление автопарка, а организованные перевозки групп детей не столь уж часто востребованы. Поэтому документом предусмотрена отсрочка: до 30 июня 2021 года включительно можно использовать автобусы старше 10 лет, лишь бы они были технически исправны и все кресла в них оборудованы ремнями безопасности.