Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщили в NASA.

На борту астронавты - 53-летний Даглас Харли и 49-летний Роберт Бенкен.

Сближение с МКС началось примерно за два часа до стыковки, которая состоялась с опережением графика (17:16 мск)

Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала в субботу в 22:22 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Таким образом, впервые за последние почти десять лет США отправили своих астронавтов из своего космопорта, на своем корабле. Более того, впервые в мировой космонавтике люди полетели в космос на борту аппарата, который создан частной компанией.