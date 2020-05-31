Депутат Рады: Украине необходимы рынки России и стран СНГ

Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская.

По ее словам, согласованный украинским правительством план стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса не спасет промышленность. Необходимо вернуть потерянные рынки России и стран бывшего СНГ, на которые всегда были ориентированы крупные предприятия Украины, убеждена депутат.

Для Евросоюза Украина лишь "сырьевой придаток", говорится в заявлении Королевской, опубликованном на сайте партии. Также депутат выступила за снятие экономической блокады с Донбасса, который всегда был основным добытчиком сырья для украинской промышленности, пишет РИА Новости.