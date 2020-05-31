Эксперты предрекли кризис на вторичном авторынке

Несмотря на то, что в условиях падения реальных доходов многим россиянам новая машина станет не по карману, это не спасет от кризиса вторичный рынок. Автовладельцы станут дольше эксплуатировать свой личный транспорт, а на продажу будут выставляться автомобили не в лучшем состоянии.

Карантин - не указ?

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Как известно, в отличие от рынка новых машин ситуация на "вторичке" практически не подвержена влиянию валютных курсов и паническим настроениям покупателей. Так, в марте многие поспешили купить новый автомобиль до повышения цен из-за обвала рубля, а вот продажи "бэушек" остались на прошлогоднем уровне.

Действующий же в апреле карантин, конечно же, сказался на активности участников вторичного рынка, но тем не менее он показал гораздо меньшее падение, чем первичный.

Известны случаи, когда автоцентры, будучи физически закрыты, проводили показы подержанных автомобилей для клиентов на сторонних площадках. Ну а частные продажи машин "из рук в руки" тем более никто не отменял. В результате по итогам "нерабочего" апреля россияне приобрели ни много ни мало 251,8 тыс. автомобилей с пробегом, что на 48% меньше по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, падение вторичного авторынка, вероятно, было куда более серьезным, поскольку данная статистика учитывает отложенную регистрацию в ГИБДД автомобилей, приобретенных еще в марте, полагает основатель и генеральный директор компании "Фреш Авто" Денис Мигаль.

В свою очередь, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов отмечает, что рынок автомобилей с пробегом в апреле поддержали продажи "из рук в руки" и дистанционные продажи через аукционные платформы, хоть онлайн-продажи автомобилей с пробегом и имеют свои сложности, прежде всего, из-за уникальности каждой машины (оригинальный пробег, окрасы кузова, техническое состояние).

Согласно результатам опроса продавцов автомобилей с пробегом, проведенного в апреле агентством "Автостат" совместно с компанией "ОкДилер", 18% дилеров не работали с потенциальными покупателями в условиях режима самоизоляции, даже дистанционно. Причем среди официальных дилеров нерабочих автосалонов оказалось в 2,5 раза больше (28%), чем среди независимых дилеров (11%).

Пропал интернет

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Кроме того, опрос показал, что 86% дилеров пока не готовы к полному циклу дистанционной работы с клиентом. Наиболее частые ответы - это готовность либо оформить сделку в автосалоне с соблюдением всех мер предосторожности, либо зарезервировать конкретный автомобиль за покупателем, взяв небольшую предоплату. А оформление и передачу провести уже после того, как откроется полноценная работа автосалона. Лишь каждый седьмой дилер (14%) подтвердил, что после удаленного осмотра (дополнительные фото и видеообзор автомобиля), проверок и оплаты, готов доставить автомобиль прямо к подъезду покупателя.

Как говорит заместитель генерального директора компании "Рольф" Ирина Цыганкова, продажа автомобилей с пробегом - более "молодое" направление для официальных дилеров, и не все организации успели выстроить эффективные бизнес-процессы и наработали достаточный опыт, чтобы достаточно быстро перевести продажи автомобилей с пробегом в режим онлайн. К тому же каждый автомобиль с пробегом индивидуален, поэтому дилер должен иметь качественные инструменты его оценки. Кроме того, результативность продаж автомобилей с пробегом - это вопрос доверия клиентов, имени и репутации дилера.

А вот аналитик автомобильного портал "Дром" Игорь Олейников считает, что суть не в неготовности дилеров заниматься онлайн-продажами автомобилей с пробегом, а в неготовности покупателей к такому способу покупки.

"Да, вы можете приобрести в интернете книгу, джинсы или шуруповерт, изучив характеристики и отзывы. Но психологически вы вряд ли готовы отдать не менее полумиллиона рублей, не увидев машину вживую и не прокатившись за рулем. Тем более, если автомобиль уже имел хозяина, любой захочет убедиться, что его реальное состояние совпадает с описанием и фотографиями", - рассуждает Игорь Олейников.

"Вторичный" ценопад

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Между тем, на вторичном авторынке вот уже несколько месяцев фиксируется снижение цен. Так, согласно оценкам "Автостата", средняя цена легкового автомобиля с пробегом в нашей стране в апреле составила 603 тыс. рублей - на 2,1% меньше, чем в марте (616 тыс. руб.). При этом в первый весенний месяц она также уменьшилась на 2,2% по сравнению с февралем (630 тыс. руб.).

Впрочем, если сравнивать цены 2020 года с прошлогодними, то они оказываются выше. К примеру, средняя цена легкового автомобиля с пробегом в апреле нынешнего года выросла на 2% по сравнению с показателем апреля 2019-го, а в марте ее рост составил даже 4%.

По словам Ирины Цыганковой, о снижении цен на автомобили с пробегом говорить не приходится. Цены на вторичном рынке с некоторой задержкой следуют за ценами на новые автомобили, поэтому машины с пробегом будут дорожать и дальше.

"Менять ли автомобиль - вопрос индивидуальный. Если средства на покупку у вас есть, и до кризиса вы планировали это сделать, то обновить личный транспорт сейчас - правильное решение. Предпосылок к дальнейшему снижению цен не так много. Основной шок для рынка медленно проходит, а после снятия карантина рост цен может возобновиться и будет сопровождаться ухудшением качества автомобилей, предлагаемых на вторичном рынке. В продаже все чаще начнут попадаться автомобили после служб такси и каршеринга, битые и с темной историей", - предупреждает Игорь Олейников.

На 10 лет назад

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В целом участники рынка ожидают смещения спроса в сторону подержанных автомобилей. Однако это не поможет удержать "вторичку" от падения, которое, по прогнозу "Автостата", в 2020 году может составить от 15% до 30%, до 3,78 - 4,59 млн машин соответственно. Таким образом, объем продаж легковых автомобилей с пробегом в нынешнем году может достичь наименьшего показателя за последние 10 лет.

В то же время эксперты прогнозируют увеличение доли дилерского сегмента на вторичном рынке - с 16% за первый квартал 2020-го до 19% до конца нынешнего года. А в долгосрочном периоде, в ближайшие 2-3 года, дилеры могут занять до 25% всех продаж подержанных машин, в том числе за счет освоения новых возрастных сегментов. Например, сегодня дилеры почти не занимаются автомобилями старше 10-12 лет, а ведь они составляют весомую долю рынка.

"По моим оценкам, рынок автомобилей с пробегом не ожидают ни резкие скачки, ни резкие обвалы. Рыночные факторы будут взаимно балансировать друг друга. Спрос на автомобили в целом будет снижаться все сильнее в связи с неблагоприятной обстановкой в экономике. Возможно, несколько вырастет спрос на "пробег" за счет оттока по новым автомобилям, но этот отток будет незначительным", - комментирует Денис Мигаль.

Вторичный рынок всегда более устойчив в кризис, поэтому меньший спад по сравнению с рынком новых автомобилей закономерен, соглашается Ирина Цыганкова. При этом, по ее мнению, вторичный рынок постепенно обеляется, и дилерский сегмент будет расти, отнимая долю у рынка стихийного. Клиенты, которые хотя бы один раз купили автомобиль с пробегом у официального дилера, больше не вернутся на "стихийный" рынок к продавцам - "частникам" и "перекупщикам".