Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7

Расширение формата "большой семерки" (G7) давно назрело, но успех этой инициативы зависит от того, какими полномочиями будут обладать новые участники. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа, который намерен перенести саммит и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

"Я считаю своевременной и справедливой оценку Трампом нынешнего формата G7 как устаревшего. Это очевидная реальность", - заявил изданию Константин Косачев. По его мнению, в последнее время "семерка" была "не тем механизмом для выработки новых решений, как это было задумано ее создателями, а всего лишь виртуальной демонстрацией единства стран "семерки" по отношению ко всему остальному миру". "Такая вот виртуальная демонстрация превосходства и доминирования. И этот формат мало кому интересен, кроме его участников", - отметил сенатор.

Что же касается инициативы Трампа, то здесь "все зависит от того, что вкладывается в приглашение" России в G7. "Одно дело, если формат "семерки" будет расширяться до какого-то дополнительного числа участников с такими же полномочиями, с такими же правами, с такими же возможностями высказывать свои позиции и влиять, это самое главное, на конечные решения. Тогда этот формат может быть интересен России", - сказал Косачев.

Если же Россию и другие страны приглашают "посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать свое уважение традиционной "семерке", то это "весьма сомнительная затея", которая вряд ли будет интересна Москве".

Кроме того, считает парламентарий, надо учитывать растущий авторитет "большой двадцатки". Очень важно, чтобы дополнительные форматы, когда они будут складываться, не конкурировали с G20, добавил он.