Трамп решил пригласить Россию на саммит G7

Президент США Дональд Трамп намерен перенести саммит "Большой семерки", а также пригласить на него четыре страны, включая Россию. Об этом сообщили журналисты президентского пула, отметив, что хозяин Белого дома сообщил некоторые новости о G7, которые разрешил использовать под запись.

"Он откладывает саммит до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию", - цитирует сообщение РИА Новости. Трамп выразил сомнение, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. "Это очень устаревшая группа стран", - убежден президент США.

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что проведение саммита расширенной группы стран позволит обсудить вопросы, связанные с будущим Китая.

Изначально планировалось, что саммит G7 состоится 10-12 июня. Позднее Белый дом допустил, что встреча пройдет до конца месяца. Канцлер Германии Ангела Меркель ранее отказалась от участия, сославшись на общую ситуацию с пандемией коронавируса.