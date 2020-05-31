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31.05.2020 21:36
Рубрика: В мире

Мальчик-инвалид в Британии собрал 46 тысяч фунтов стерлингов для больницы

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Девятилетний британец Тобиас Веллер, страдающий церебральным параличом, собрал более 46 тысяч фунтов стерлингов для детской больницы Шеффилда, пройдя с помощью ходунков 26,2 мили (42 км) за 70 дней. Завершив свой тяжелый марафон, отважный парнишка сказал, что чувствует себя просто отлично. Желающих чествовать Тобиаса собралось так много, что полиция была вынуждена закрыть улицу, на которой он живет.
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Свой марафон маленький британец преодолевал при поддержке соседей. "Мне нравилось, что все хлопали в ладоши и болели за меня. И я с каждым днем становился все сильнее и сильнее", - сказал мальчик. Гордые за своего маленького героя британцы нарекли юного марафонца "Капитан Тобиас", поскольку он повторил героический марафон собравшего в помощь госпиталям более 30 миллионов фунтов стерлингов 100-летнего ветерана войны Тома Мура, ставшего теперь сэром.

Фото: AP Photo/Jon Super
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Деньги, собранные Тобиасом, будут отданы благотворительной организации детских госпиталей. Мама отважного героя-благотворителя сказала, что на своем нынешнем рекорде Тобиас не остановится: следующая цель - преодолеть 50 километров.

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