Мэр Парижа выступила за проведение Олимпиады-2024

Мэр Парижа Анн Идальго была среди тех, чьими гигантскими усилиями город получил Олимпиаду. И на днях 60-летняя градоправительница, которой вскоре предстоят перевыборы, на которых она является фавориткой, ответила сомневающимся на страницах популярнейшей спортивной газеты "Экип".

Она уверена, что шумиху поднимают прежние противники Олимпиады, у которых, и с этим Идальго согласна, на руках теперь новые козыри.

Да, COVID-19 нанес урон экономике страны и города, разорил целые отрасли, а деятельность других на время прервал. Но это не значит, что Париж должен отказываться от Олимпиады.

Она не уверена, что стоимость Игр, как утверждают оппоненты, возрастет из-за пандемии. Все финансовые обязательства контролируются, и, конечно, они не должны возрастать. В контакте с оргкомитетом Олимпиады-2024 надо обратить особое внимание на распространение билетов. Да, предстоит пересмотреть многое. Еще раз тщательно все взвесить.

В том числе и контракты со спонсорами и партнерами. Быть может, и это прозвучало смело - даже ограничить роль иностранных компаний в проведении Игр. Дать больше возможностей французским предпринимателям, в частности, отельерам, для сдачи гостиниц и других площадей для иностранных туристов. Все это поможет наладить режим экономии.

"Мы должны извлечь уроки из кризиса", - говорит Идальго, подразумевая, что об отказе от проведения Олимпийских игр речи не идет: "Париж идет к Играм по графику. Никаких опозданий".