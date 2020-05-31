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31.05.2020 13:50
Рубрика: Спорт

Мэр Парижа выступила за проведение Олимпиады-2024

Текст: Николай Долгополов
Как уже сообщала "РГ", Франция и особенно Париж, пострадавшие от пандемии, озаботились вопросом проведения летних Олимпийских игр-2024. Серьезно дебатируется вопрос о проведении городского референдума. И это при том, что практически все спортсооружения, кроме Дворца водного спорта, построены.
Анна Идальго. Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS Анна Идальго. Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS
Анна Идальго. Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS
Фото: Gettyimages
Проведение Олимпийских игр и в 2021 году может оказаться под угрозой

Мэр Парижа Анн Идальго была среди тех, чьими гигантскими усилиями город получил Олимпиаду. И на днях 60-летняя градоправительница, которой вскоре предстоят перевыборы, на которых она является фавориткой, ответила сомневающимся на страницах популярнейшей спортивной газеты "Экип".

Она уверена, что шумиху поднимают прежние противники Олимпиады, у которых, и с этим Идальго согласна, на руках теперь новые козыри.

Да, COVID-19 нанес урон экономике страны и города, разорил целые отрасли, а деятельность других на время прервал. Но это не значит, что Париж должен отказываться от Олимпиады.

Она не уверена, что стоимость Игр, как утверждают оппоненты, возрастет из-за пандемии. Все финансовые обязательства контролируются, и, конечно, они не должны возрастать. В контакте с оргкомитетом Олимпиады-2024 надо обратить особое внимание на распространение билетов. Да, предстоит пересмотреть многое. Еще раз тщательно все взвесить.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В том числе и контракты со спонсорами и партнерами. Быть может, и это прозвучало смело - даже ограничить роль иностранных компаний в проведении Игр. Дать больше возможностей французским предпринимателям, в частности, отельерам, для сдачи гостиниц и других площадей для иностранных туристов. Все это поможет наладить режим экономии.

"Мы должны извлечь уроки из кризиса", - говорит Идальго, подразумевая, что об отказе от проведения Олимпийских игр речи не идет: "Париж идет к Играм по графику. Никаких опозданий".

Спорт Олимпийские игры В мире Европа Франция

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