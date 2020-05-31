Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение самую свежую редакцию проекта нового КоАП. Одна из главных новостей: действие 50‑процентной скидки при своевременной оплате штрафа предлагается расширить.

Пока уникальным предложением "платишь сразу - плати меньше" могут воспользоваться только водители. Еще в 2016 году в КоАП было введено правило: если штраф за нарушение правил дорожного движения оплатить в течение 20 суток, то можно в кассу внести только половину суммы.

Такое правило призвано стимулировать граждан к быстрой добровольной оплате. Теперь выгодно платить незамедлительно и совсем невыгодно тянуть, забывать или отшвыривать квитанции. При этом на серьезные нарушения, например, связанные с употреблением за рулем алкоголя, скидка не распространяется. Пьяный водитель платит по полной.

Проект нового КоАП предлагает расширить применение дисконта. Скидка не будет распространяться только на административные правонарушения, являющиеся грубыми, а также на правонарушения в сфере транспортной безопасности и ­отдельные водительские нарушения.

Например, не будет возможности заплатить со скидкой за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Но и сегодня это нарушение не попадает под дисконт. В качестве же общего правила, то есть для всех статей, кроме попавших под исключение, предлагается установить возможность оплаты с 50-процентной скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу.

"При этом сохраняется возможность восстановления срока уплаты наложенного административного штрафа с 50-процентной скидкой, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления", - пояснили в Минюсте. В Федеральной службе судебных приставов полагают, что предлагаемые изменения приведут к сокращению количества административных штрафов, для взыскания которых необходимо применение мер принудительного характера. Проще говоря: люди чаще станут платить самостоятельно.

"Такая возможность для отдельных категорий штрафов ГИБДД уже предусмотрена действующим законодательством и является востребованной автомобилистами. С момента ее введения все больше граждан оплачивают штрафы добровольно в короткие сроки, что способствует реализации на практике принципа неотвратимости административного наказания, формированию ответственного и правомерного поведения граждан", - пояснили в ведомстве.

Размеры штрафов и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут.

"В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП", - подчеркнули в ведомстве.

За парковку на газонах предлагается ввести штрафы от 1,5 до 4 тысяч рублей, а в случае фиксации этих административных правонарушений в порядке будет предусмотрена твердая сумма штрафа: 2 тысячи рублей.

Такие санкции предусмотрены в главе, наказывающей за различные нарушения правил благоустройства территории муниципальных образований.

За мойку машины в неположенном месте водитель заплатит от 1 до 2 тысяч рублей. Наказываться будет и остановка на детских и спортивных площадках: штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

"Установление административной ответственности за нарушение правил благоустройства на федеральном уровне позволит унифицировать действующие составы административных правонарушений в данной сфере", - подчеркнули в Минюсте.

Кстати, инициировала предложение внести такую главу в новый КоАП первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Также в ближайшее время на обсуждение будет вынесен проект Процессуального КоАП. В частности, предлагается гарантировать гражданину, которому грозит административный арест, право на бесплатного адвоката. Процедура предполагается аналогичной, как в уголовных делах. В таком случае адвоката мог бы получить, например, водитель, которого обвиняют в оставлении места ДТП.

За парковку на газоне автолюбитель заплатит штраф от полутора до четырех тысяч рублей

Норма предполагает обязательное участие адвоката в делах об административных правонарушениях по статьям, где одной из санкций предусмотрено 15 суток. Если у человека нет защитника, адвоката предоставит государство.

"О необходимости обязательного участия адвоката в случаях применения к гражданам административного задержания говорили давно. Это общемировая практика и четко выраженная позиция Европейского суда", - сказал "РГ" вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев.