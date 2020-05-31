Песков назвал президентской инициативу о выплатах для детей от 3 до 16 лет

Меру поддержки семьям с детьми от 3 до 16 лет выдвинул президент РФ Владимир Путин, это его личная инициатива. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает сайт Вести.Ru.

"Это президентская инициатива собственная, и не только она", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля заявил, что такие решения не принимаются голословно. И это не единственная инициатива президента. Речь идет и о помощи нуждающимся, и тем, кто способствует демографии, и кто остался без работы.

"Это семьи с детьми, и это то, что приветствуется и так необходимо нашей стране", - заключил он.