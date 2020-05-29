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29.05.2020 16:18
Рубрика: Экономика

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

Текст: Ольга Игнатова
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом средства будут выплачены на 15 миллионов детей. Напомним, что президент России Владимир Путин поручил выплатить на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет по 10 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости
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Выплата единоразовая и не облагается налогами. По информации ПФР, первые выплаты в 10 тысяч рублей получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно.

В Пенсионном фонде напоминают, что в соответствии с постановлением правительства, вступившим в силу 20 мая, заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни. Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются 2 июня.

Больше всего заявлений на выплаты подано через Портал госуслуг. Статус рассмотрения заявления можно узнать в электронном кабинете. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, уточнить этап его рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался заявитель. Если по каким-то причинам человеку отказано в выплате, то соответствующее уведомление приходит в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено. Отказать могут, например, в таких случаях: если родители живут за пределами России или являются гражданами другой страны.

Фото: istock / dusanpetkovic
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По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный фонд проводит отдельную работу по сверке данных. Тем не менее нужно внимательно указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета. Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление. Ели все же сотрудники ПФР обнаружили серьезные ошибки в заявлении, необходимо дождаться решения и подать новое заявление с корректной информацией. Получить решение по первому заявлению, а затем подать еще одно придется и в том случае, если семья не перечислила в заявлении всех детей, на которых полагается выплата.

Если заявление подает опекун либо если у детей заграничное свидетельство о рождении, тогда взрослым придется лично обращаться в клиентскую службу ПФР.

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