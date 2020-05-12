Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 652 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 474"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 317 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 474 "Об утверждении Правил осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 10 апреля, № 0001202004100037).

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации А.Белоусов





Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 652

Изменения,

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 474

1. Наименование изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".

2. Текст изложить в следующей редакции:

"Утвердить прилагаемые Правила осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".".

3. В Правилах осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, утвержденных указанным постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Правила

осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, а также семьям, в которых первый ребенок рожден в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. (далее - ежемесячная выплата), и единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет (далее - единовременная выплата).

2. Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей осуществляется в апреле - июне 2020 г. лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г., а также гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г., на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации.";

в) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.";

г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Единовременная выплата в размере 10000 рублей осуществляется начиная с 1 июня 2020 г. гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.";

д) в пункте 4 слова "(далее - заявление)" исключить;

е) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Для получения единовременной выплаты заявители или представители заявителей вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в любое время до 1 октября 2020 г.";

ж) в пункте 5 слово "Заявление" заменить словами "Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты";

з) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Заявление о предоставлении единовременной выплаты может быть направлено в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".";

и) в пункте 6 слова "Заявление может быть подано" заменить словами "Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты или заявление о предоставлении единовременной выплаты может быть подано";

к) пункт 7 после слов "При рассмотрении заявления" дополнить словами "о предоставлении ежемесячной выплаты или заявления о предоставлении единовременной выплаты", после слов "решения о предоставлении ежемесячной выплаты" дополнить словами "или решения о предоставлении единовременной выплаты";

л) пункт 8 после слов "приема заявления" дополнить словами "о предоставлении ежемесячной выплаты или заявления о предоставлении единовременной выплаты";

м) в пункте 9 слова "заявление может быть подано" заменить словами "заявление о предоставлении ежемесячной выплаты может быть подано";

н) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Единовременная выплата осуществляется опекуну ребенка в случае смерти матери, отца, объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.

В этих случаях заявление о предоставлении единовременной выплаты подается непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.";

о) в пункте 10:

абзац первый после слов "В заявлении" дополнить словами "о предоставлении ежемесячной выплаты или в заявлении о предоставлении единовременной выплаты";

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"адрес места жительства, места пребывания или фактического проживания в Российской Федерации;";

в абзаце шестом слова ", не достигшего (достигших) возраста 3 лет" исключить;

в абзаце седьмом слово "ежемесячной" исключить;

п) в пункте 11:

абзац первый после слов "подачи заявления" дополнить словами "о предоставлении ежемесячной выплаты или заявления о предоставлении единовременной выплаты";

абзац шестой после слов "заполнения заявления" дополнить словами "о предоставлении ежемесячной выплаты или заявления о предоставлении единовременной выплаты";

р) пункты 12-14 изложить в следующей редакции:

"12. Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты или заявление о предоставлении единовременной выплаты подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении ежемесячной выплаты или заявления о предоставлении единовременной выплаты принимается решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении соответствующего заявления.

В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении ежемесячной выплаты или заявления о предоставлении единовременной выплаты территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации направляет в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, соответствующее уведомление заявителю с указанием основания отказа способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения уведомления.

13. Основаниями для полного или частичного (в случае, если в заявлении о предоставлении ежемесячной выплаты или в заявлении о предоставлении единовременной выплаты указаны сведения более чем об одном ребенке) отказа в удовлетворении соответствующего заявления являются:

несоответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 31 настоящих Правил;

лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношении ребенка (детей);

смерть ребенка (детей), в связи с рождением которого (которых) возникло право на ежемесячную выплату или единовременную выплату;

представление недостоверных сведений.

14. Перечисление ежемесячной выплаты или единовременной выплаты осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении соответствующего заявления, путем безналичного перечисления на счет заявителя, открытый им в кредитной организации на территории Российской Федерации, в соответствии с реквизитами, указанными в соответствующем заявлении.";

с) пункт 16 после слов "подачи заявления" дополнить словами "о предоставлении ежемесячной выплаты".

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 12.05.2020 г.