Песков ответил на вопрос по дате голосования по Конституции

Президент объявит дату общероссийского голосования по поправкам к Конституции, когда посчитает необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это решения, которые принимает президент России", - напомнил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", передает Вести.ru.

"Президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств. И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли считать, что приближается дата голосования, раз уже объявлен день Парада Победы.