Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о симптомах коронавируса. Напомним, что он уже выписался из больницы и сейчас работает из дома.

"По ощущениям, безусловно, можно сравнить с гриппом", - отметил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин"​​​. "Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале, а потом бегал 7 километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался своим физическим и моральным состоянием", - сказал он.

Температура поднялась на следующий день - "грипп, ломает", - заметил Песков. "Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус... клубнику от курицы вы не сможете отличить", - также сказал он.