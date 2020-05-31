Пять вещей, которые не стоит возить в багажнике автомобиля

Большинство автомобилистов в курсе, какие вещи запрещено перевозить в салоне и багажном отсеке автомобиля. В то же время существуют тонкости, знание которых поможет людям за рулем избежать серьезных проблем с дорожной инспекцией.

Негабаритный груз

В Правилах дорожного движения имеются пункты, регламентирующие перевозку так называемых "длинномеров" и негабаритного груза. Причем, согласно статье закона, негабаритным считается не только превышающая габариты машины, но и тяжеловесная поклажа. Размеры штрафов за нарушение требований перевозки негабаритного груза на "легковушках" установлены статьей 12.21 КоАП РФ и зависят от величины и характера превышения норм.

Фактически водителя могут оштрафовать за перегруз, неправильное размещение транспортируемого багажа (длинномеры, торчащие из багажника, ограничивают обзор, мешают управлению, создают опасность участников движения, нарушают устойчивость машины) и отсутствие на кузове предупредительного знака "Крупногабаритный груз". А именно - частника могут оштрафовать на 1500-2000 рублей, либо лишить прав на период от 2 до 4 месяцев. Меры наказания для "юрлиц" и вовсе драконовские.

Туши животных

У водителя могут возникнуть проблемы, если инспектор ДПС обнаружит в багажнике его машины тушу или часть туши животного. Самое интересное, что речь идет не только о тушах легально застреленных на охоте кабана или лося, но и о свинье. Избавить от проблем во всех случаях могут сопроводительные документы.

В противном случае можно понести ответственность по статье 8.37 КоАП РФ - изъятие оружия (если оно имеется), лишения охотничьей лицензии и даже двух лет заключения, в зависимости от причиненного природе вреда. Возможно также назначение компенсации за ущерб. В случае с самцом кабана это - до 90 тыс. рублей, самки - и вовсе до 150 тыс.

Строгое наказание предусмотрено также за перевоз без соответствующих документов рыбы осетровых и прочих ценных пород, занесенных в Красную книгу. Незаконный вылов рыбы (а на это могут указывать в том числе и обнаруженные в багажнике рыболовные сети и другой инвентарь) карается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Дрова

Далеко не за все дрова в багажнике вас могут оштрафовать. Дело в том, разрешается собирать в лесу и, соответственно, перевозить хворост - опавшие ветви, собранные с земли.

Однако любые дрова или бревна в вашем автомобиле - это повод для разбирательства (инспектор может инициировать его при отсутствии у вас так называемого порубочного билета).

Даже за одну срубленную елку штраф составит до 4 тыс. рублей (плюс возмещение материального ущерба). Если же багажник или кузов пикапа набит дровами, размер наказания, соответственно, возрастет.

Лом металла

Строго говоря, перевозить в багажнике металлические предметы не возбраняется.

Однако мотки металлической проволоки, водопроводные люки, цветной металл и прочая стальная экзотика может вызвать у инспектора обоснованные претензии.

Как и в случае с обнаружением в вашей машине туши непознанного зверя, он может инициировать расследование. Поэтому при перевозке лома металла стоит иметь при себе соответствующие документы.

Алкоголь

Федеральный закон №171 "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" устанавливает ограничения на перевозку так называемого немаркированного алкоголя - не более 10 л на человека.

Наказание за нарушение этого запрета предусмотрено статьей 14.17.2 КоАП РФ и составляет от 3 тыс. до 5 тыс рублей, плюс - конфискация продукции. Причем, какого именно рода неопознанный алкоголь, не столь важно. Это может быть самогон, спирт, вино и даже пиво.

При перевозке большого количества стандартных бутылок (например, вы закупились для больших праздников), снимет у инспектора вопросы, если вы предъявите чек из магазина.