Представлены чипы для нового стандарта Wi-Fi

Американская компания Qualcomm, специализирующаяся на производстве Wi-Fi и Bluetooth-модулей для подавляющего большинства мобильных устройств, показала новое поколение чипов. Они способны работать в новом диапазоне частот - 6 ГГц. Что это означает для пользователей и когда следует ждать устройств с более быстрым Wi-Fi?

"Wi-Fi 6E - дополнительный диапазон частот, который доступен сегодня только в Америке, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group.- Qualcomm обещает в конце года начать поставки чипсетов под этот диапазон - соответственно появятся антенны, чипсеты, роутеры - как промышленные коммерческие, так и потребительские. В 2021 году мы увидим такие устройства. В первую очередь они ориентированы на домашний рынок США: я думаю, что мы увидим Wi-Fi 6E в следующем поколении iPhone, которые выходят в этом году. Для других стран, наверное, он не нужен, во всяком случае пока".

Аналитик считает, что стоимость таких модулей будет выше уже существующих: "Поэтому мы и говорим о том, что в отсутствие открытых диапазонов со стороны регулятора для большинства стран их не будут ставить либо их будут ставить только в самые дорогие модели, если говорить про смартфоны, - продолжает Муртазин. - Если говорить про роутеры, то модели, поддерживающие Wi-Fi 6 по умолчанию, будут работать на частоте 6 ГГц, но только топовые. Частота 6 ГГц будет закрыта для использования в России. Исходя из того, как это происходит, стандартизация займет несколько лет".

Эксперт полагает, что данная технология важна в первую очередь для США: "Wi-Fi 6E рассматривается многими американскими корпорациями и компаниями как частичная замена 5G, конкурирующая технология. Благодаря ей получится в промышленном масштабе обеспечить связью стадионы".

Использовать Wi-Fi 6E дешевле, чем строить сети 5G

Муртазин уверен, что использовать Wi-Fi 6E дешевле, чем строить сети 5G: "В 5G в США есть очень большой "зазор" по сравнению с остальным миром, в частности с Китаем. Именно поэтому им нужна конкурирующая альтернативная технология. В качестве такой "замены" Wi-Fi 6E и следует воспринимать".