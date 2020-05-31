Пушков объяснил нежелание Меркель ехать в США на саммит G7

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ канцлера Германии Ангелы Меркель лично принимать участие в саммите G7, который президент США и организатор встречи лидеров стран "Большой семерки" предложил провести в очном формате.

Причина такого решения не в пандемии коронавируса, а в острых разногласиях с американским лидером Дональдом Трампом, отметил Пушков. По его словам, эпидемия в Германии идет спад, и Меркель могла бы присутствовать, если бы не споры с президентом США, в том числе по "Северному потоку-2". "Трамп, говорят, очень недоволен. Но даже если Меркель в итоге не поедет, "Большая шестерка" - тоже неплохо", - написал российский сенатор в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп "пребывает в ярости" из-за отказа канцлера Германии приехать в конце июня в Вашингтон на саммит G7 из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. По данным издания Politico, в ходе телефонного разговора на прошлой неделе между Трампом и Меркель "накалились разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2", отношения между Россией и Германией, а также относительно Китая".