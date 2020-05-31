Пушков: Трамп прав в своей оценке "большой семерки"

Президент США Дональд Трамп верно оценивает способность "большой семерки" (G7) адекватно реагировать на современные вызовы, считает сенатор Алексей Пушков.

"Трамп не чувствует, что "G7 правильно представляет происходящее в мире". Он чертовски прав, как выражаются в США", - написал он в Twitter, комментируя намерение американского лидера отложить саммит и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

"G7 устарела, став лишь клубом друзей США. Исключение России было ошибкой", - продолжил парламентарий. "Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой", - заключил он.