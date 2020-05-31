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31.05.2020 16:41
Рубрика: В мире

Пушков: Трамп прав в своей оценке "большой семерки"

Текст: Галина Мисливская

Президент США Дональд Трамп верно оценивает способность "большой семерки" (G7) адекватно реагировать на современные вызовы, считает сенатор Алексей Пушков.

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"Трамп не чувствует, что "G7 правильно представляет происходящее в мире". Он чертовски прав, как выражаются в США", - написал он в Twitter, комментируя намерение американского лидера отложить саммит и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

"G7 устарела, став лишь клубом друзей США. Исключение России было ошибкой", - продолжил парламентарий. "Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой", - заключил он.

В мире США Законодательная власть Совет Федерации Саммиты G7

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