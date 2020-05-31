Новости

В Северной Осетии за сутки умерли два пациента с COVID-19 11:30
На Южном Урале снят карантин для гостей из Москвы и Санкт-Петербурга 11:25
Май стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве 11:19
В Крыму забронировали до осени 70% мест в мини-отелях и пансионатах 11:18
Пульмонолог объяснила, почему не стоит носить маску, занимаясь спортом 11:18
Microsoft намерена заменить роботами десятки журналистов на своем сайте 11:16
Депутат Мосгордумы: Коммунальные службы столицы оперативно реагируют на сигналы горожан 11:12
В Нижегородской области во время тренировок загорелся самолет Як-52 11:00
ФБР отправило в отставку главного юрисконсульта, которым был недоволен Трамп 10:40
52 россиянина вылетели из Афин в Москву вывозным рейсом 10:07
Идеальный "Запорожец" выставили на продажу за полмиллиона рублей 10:06
Юным москвичам подготовили онлайн-мероприятия ко Дню защиты детей 09:53
Московские врачи вылечили от коронавируса более 80 тысяч человек 09:52
В Австралии 1 июня начнется второй этап послаблений 09:28
Депутат Рады: Украине необходимы рынки России и стран СНГ 08:40
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176 08:21
Загадочная Lada Vesta выехала на тесты 08:10
Находящиеся в Колумбии россияне вернутся на родину через Венесуэлу 08:08
Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 6 километров 07:58
Япония может смягчить въездные ограничения для граждан нескольких стран 07:34
Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию 07:24
Вильфанд сообщил о похолодании со второго июня в европейской части РФ 06:47
Мадуро анонсировал подорожание бензина в стране 06:08
Власти Руанды заявили о первой смерти от коронавируса 05:53
Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon 05:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
31.05.2020 11:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Депутат Мосгордумы: Коммунальные службы столицы оперативно реагируют на сигналы горожан

Текст: Дмитрий Туманский

Коммунальные службы Москвы оперативно реагируют на сообщения москвичей о возможных подтоплениях и быстро устраняют последствия обрушившихся на город ливней. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин.

Городские службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности

"По любому обращению "Мосводоканал" никому не отказывает приехать, даже откачать воду из подвала, несмотря на то, что аварийных работ очень много", - заявил депутат.

Напомним, в последние дни в Москве держится дождливая погода, 29 мая впервые за 140 лет метеонаблюдений на город выпало около 40 миллиметров осадков. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Сообщить о скоплениях воды москвичи могут по телефону круглосуточной диспетчерской службы ГУП "Мосводосток": ‪8 (495) 657-87-03‬.

Экономика ЖКХ Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Трамп решил перенести саммит G7 и пригласить на него Россию
Путин предложил Совбезу РФ обсудить снятие ограничений в ряде стран
Захарова: В США произошла национальная трагедия в правочеловеческой сфере
Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon
Депутат Рады: Украине необходимы рынки России и стран СНГ
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии