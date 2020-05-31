Депутат Мосгордумы: Коммунальные службы столицы оперативно реагируют на сигналы горожан

Коммунальные службы Москвы оперативно реагируют на сообщения москвичей о возможных подтоплениях и быстро устраняют последствия обрушившихся на город ливней. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин.

"По любому обращению "Мосводоканал" никому не отказывает приехать, даже откачать воду из подвала, несмотря на то, что аварийных работ очень много", - заявил депутат.

Напомним, в последние дни в Москве держится дождливая погода, 29 мая впервые за 140 лет метеонаблюдений на город выпало около 40 миллиметров осадков. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Сообщить о скоплениях воды москвичи могут по телефону круглосуточной диспетчерской службы ГУП "Мосводосток": ‪8 (495) 657-87-03‬.