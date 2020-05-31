МЧС: Число подтоплений в Подмосковье может вырасти

По данным МЧС России, число подтопленных домов в Московской области сократилось. Но учитывая прогнозы погоды на предстоящую неделю, ситуация может усугубиться.

- На территории Московской области в результате обильного выпадения осадков остаются подтопленными 83 приусадебных участка, десять дачных домов и один участок дороги. Для ликвидации последствий подтоплений привлечено 197 человек и 68 единиц техники, - сообщили сегодня в пресс-службе подмосковного главка МЧС по Московской области.

Большая вода на подмосковные дачи пришла в субботу. Подтопленными оказались 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги в районе Истры и в садоводческих товариществах около поселка Нахабино. Пострадали также участки в районе печально известного коттеджного поселка "Красногорский", где недавно сгорел нелегальный дом престарелых. Несколько подтопленных приусадебных участков было и в Наро-Фоминске.

В пресс-службе подмосковного главка сообщили, что со вчерашнего дня развернут оперативный штаб по контролю за прохождением непогоды на территории области. В готовности находится аэромобильная группа - 200 человек, 29 единиц техники, десять плавсредств.