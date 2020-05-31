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31.05.2020 14:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве 1 июня откроют вестибюли нескольких станций метро

Текст: Александр Мелешенко

В московском метро с 1 июня откроют пять ранее закрытых вестибюлей станций. В пресс-службе подземки сообщили, что это поможет пассажирам соблюдать безопасную дистанцию в условиях смягчения ограничений.

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"В список попали вестибюли, через которые проходят 1300 и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры", - отметили в метрополитене.

Как и прежде закрытыми пока останутся вестибюли 25 станций - там пассажиропоток меньше обычного в разы. Станции при этом продолжают работать, попасть в них можно через соседние входы.

С 5.30 1 июня откроются следующие выходы ранее закрытых вестибюлей станций:

  • 1. Аннино - выход 1
  • 2. Кропоткинская - выход 2
  • 3. Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) - выход 1
  • 4. Парк культуры (Сокольническая линия) - выход 2
  • 5. Ломоносовский проспект - выходы 5 и 6.

Останутся закрытыми для пассажиров следующие выходы:

  • 1. Тропарево - выходы 7 и 8
  • 2. Спортивная - выход 2
  • 3. Мякинино - выход 1 и 2
  • 4. Площадь Революции - выход 11
  • 5. Александровский сад - выход 8
  • 6. Хорошевская - выход 1
  • 7. Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) - выходы 1 и 2
  • 8. Петровский парк (Большая кольцевая линия) - выходы 4 и 5
  • 9. Шелепиха (Большая кольцевая линия) - выход 4
  • 10. Черкизовская (Сокольническая линия) - выходы 2 и 3
  • 11. Косино (Некрасовская линия) - выход 5 (закрыт проход к станции Косино, открыт - к Лермонтовскому проспекту)
  • 12. Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) - выходы 3 и 4
  • 13. Пионерская (Филёвская линия) - выход 1
  • 14. Румянцево (Сокольническая линия) - выход 2
  • 15. Озерная (Солнцевская линия) - выход 1
  • 16. ЦСКА (Большая кольцевая линия) - выход 2
  • 17. Боровское шоссе (Солнцевская линия) - выход 1
  • 18. Кунцевская (Филевская линия) - выход 1
  • 19. Говорово (Солнцевская линия) - выходы 1 и 2
  • 20. Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) - выход 2
  • 21. Мичуринский проспект (Солнцевская линия) - выход 1
  • 22. Савеловская (Большая кольцевая линия) - выходы 6 и 7
  • 23. Рассказовка (Солнцевская линия) - выходы 4 и 5
  • 24. Филевский парк (Филевская линия) - выход 1
  • 25. Багратионовская (Филевская линия) - выход 1.
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