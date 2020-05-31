В Москве 1 июня откроют вестибюли нескольких станций метро

В московском метро с 1 июня откроют пять ранее закрытых вестибюлей станций. В пресс-службе подземки сообщили, что это поможет пассажирам соблюдать безопасную дистанцию в условиях смягчения ограничений.

"В список попали вестибюли, через которые проходят 1300 и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры", - отметили в метрополитене.

Как и прежде закрытыми пока останутся вестибюли 25 станций - там пассажиропоток меньше обычного в разы. Станции при этом продолжают работать, попасть в них можно через соседние входы.

С 5.30 1 июня откроются следующие выходы ранее закрытых вестибюлей станций:

1. Аннино - выход 1

2. Кропоткинская - выход 2

3. Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) - выход 1

4. Парк культуры (Сокольническая линия) - выход 2

5. Ломоносовский проспект - выходы 5 и 6.

Останутся закрытыми для пассажиров следующие выходы: