В Москве 1 июня откроют вестибюли нескольких станций метро

В московском метро с 1 июня откроют пять ранее закрытых вестибюлей станций. В пресс-службе подземки сообщили, что это поможет пассажирам соблюдать безопасную дистанцию в условиях смягчения ограничений.
"В список попали вестибюли, через которые проходят 1300 и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры", - отметили в метрополитене.
Как и прежде закрытыми пока останутся вестибюли 25 станций - там пассажиропоток меньше обычного в разы. Станции при этом продолжают работать, попасть в них можно через соседние входы.
С 5.30 1 июня откроются следующие выходы ранее закрытых вестибюлей станций:
- 1. Аннино - выход 1
- 2. Кропоткинская - выход 2
- 3. Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) - выход 1
- 4. Парк культуры (Сокольническая линия) - выход 2
- 5. Ломоносовский проспект - выходы 5 и 6.
Останутся закрытыми для пассажиров следующие выходы:
- 1. Тропарево - выходы 7 и 8
- 2. Спортивная - выход 2
- 3. Мякинино - выход 1 и 2
- 4. Площадь Революции - выход 11
- 5. Александровский сад - выход 8
- 6. Хорошевская - выход 1
- 7. Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) - выходы 1 и 2
- 8. Петровский парк (Большая кольцевая линия) - выходы 4 и 5
- 9. Шелепиха (Большая кольцевая линия) - выход 4
- 10. Черкизовская (Сокольническая линия) - выходы 2 и 3
- 11. Косино (Некрасовская линия) - выход 5 (закрыт проход к станции Косино, открыт - к Лермонтовскому проспекту)
- 12. Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) - выходы 3 и 4
- 13. Пионерская (Филёвская линия) - выход 1
- 14. Румянцево (Сокольническая линия) - выход 2
- 15. Озерная (Солнцевская линия) - выход 1
- 16. ЦСКА (Большая кольцевая линия) - выход 2
- 17. Боровское шоссе (Солнцевская линия) - выход 1
- 18. Кунцевская (Филевская линия) - выход 1
- 19. Говорово (Солнцевская линия) - выходы 1 и 2
- 20. Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) - выход 2
- 21. Мичуринский проспект (Солнцевская линия) - выход 1
- 22. Савеловская (Большая кольцевая линия) - выходы 6 и 7
- 23. Рассказовка (Солнцевская линия) - выходы 4 и 5
- 24. Филевский парк (Филевская линия) - выход 1
- 25. Багратионовская (Филевская линия) - выход 1.