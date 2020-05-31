Распродажа в Дзержинске сопровождалась массовым нарушением норм безопасности

В четверг, 28 мая, к 9.00 - времени открытия - у "Карусели" собралось много горожан. Естественно, нормативную дистанцию в 1,5 метра соблюдать никто и не собирался ни перед входом, ни в торговом зале, куда сразу запустили всех ожидающих.

"Проходила около 11.00 мимо магазина, парковка была полна машин, толпами шли бабульки с тележками... Хватали все подряд", - написала в соцсети жительница Дзержинска.

В тех же соцсетях пользователи выложили видео, как дзержинцы почти бегом спешили к подешевевшим продуктам.

Этот ролик после полудня увидели в городской администрации и сразу же направили к магазину ответственных сотрудников в сопровождении полицейских, уполномоченных составлять протоколы о подобных правонарушениях.

После переговоров с руководством магазина было принято решение о досрочном закрытии гипермаркета, хотя согласно планам последним днем его работы должно было стать воскресенье 31 мая.

Надо сказать, что формально в дзержинской "Карусели" требования Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности выполнялись, иначе бы магазин не получил разрешения работать весь период самоизоляции как торгующий товарами первой необходимости. В торговом зале была разметка безопасного расстояния, расклеены объявления о необходимости соблюдать дистанцию, периодически об этом сообщали по радиотрансляции. Однако ответственность за соблюдение мер покупателями - наличие масок и соблюдение дистанции - также лежит на торговой точке.

О безопасности покупателей организаторы торговой распродажи, похоже, даже не задумались

Можно, наверное, было ограничить количество посетителей на входе, но вряд ли бы немногочисленный отряд охранников справился с этой задачей. А о привлечении для этого сотрудников полиции никто, похоже, и не подумал. Как не подумал и о том, что стандартная для обычных условий акция распродажи товарных остатков перед закрытием в нынешней ситуации обязательно приведет к нарушениям.

Какие будут последствия для руководства магазина и горожан, станет понятно в ближайшее время. А пока городская администрация констатирует: количество зараженных коронавирусной инфекцией в Дзержинске 28 мая составляло 222 человека, а 31 мая - уже 244.