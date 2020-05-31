Генпрокуратура взяла на контроль проверку ситуации с COVID-19 в КЧР

Генеральная прокуратура России взяла на контроль проведение проверки в Карачаево-Черкессии. Поводом для этого послужили обращения о массовом заражении граждан COVID-19, сообщили в ведомстве. Всего в этом северокавказском регионе, по данным оперштаба, выявлено 1067 случаев коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что медицинским работникам не платят стимулирующие надбавки, а в аптеках и больницах отсутствуют нужные лекарства и средства индивидуальной защиты.

Прокурорам предстоит дать правовую оценку работы руководства местного минздрава и республиканских больниц. Отдельно будет проверено, как расходовались федеральные деньги, выделенные на выплаты медперсоналу, и достаточно ли коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией. Если нарушения подтвердятся, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, вплоть до уголовных дел.

Добавим, что ранее в Карачаево-Черкессию после сообщений о нарушениях уже были направлены сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.

Тем временем

На странице республиканского оперштаба в соцсетях появилась информация о том, что минздрав КЧР передал больницам 200 одноразовых защитных комбинезонов, 50 многоразовых полумасок со сменными фильтрами и 50 пар защитных очков. Также положительно решен вопрос о выплате дополнительных стимулирующих выплат работникам скорой помощи в связи повышением нагрузки.