На Ставрополье масочный режим сохранится до 1 июля

В Ставпропольском крае масочный режим сохраняется до 1 июля. Об этом сообщает ГТРК "Ставрополье". Режим самоизоляции в регионе продлили до 7 июня.

Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, за последние сутки на Ставрополье коронавирус подтвердился у 81 человека. Всего COVID-19 зафиксирован у 2485 пациентов, из которых 219 - дети. 46 человек скончались. Выздоровели 1067. Накануне после двух отрицательных результатов обследования выписаны еще 19.

Состояние 28 пациентов оценивается как тяжелое, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние еще 220 оценивается как средней степени тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. С внебольничной пневмонией, в том числе вызванной коронавирусной инфекцией, лечение проходят 856 человек. Под медицинским наблюдением в стационаре и на дому находятся 6128 человек.

Как уточняется на сайте Роспотребнадзора по региону, за последние сутки в Ставропольский край из-за рубежа въехало 56 человек. Информация о них передана в медицинские учреждения по месту проживания. Под наблюдением медиков находятся 4993 человека.

"Опасность распространения инфекции сохраняется. И ситуация пока складывается непросто, - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. - Пожалуйста, соблюдайте все меры профилактики в этот период. Сейчас от наших совместных усилий зависит, чтобы мы как можно быстрее преодолели угрозу эпидемии. Сохранили здоровье. И поскорее смогли вернуться к нормальной жизни".