В Крыму забронировали до осени 70% мест в мини-отелях и пансионатах

В крымских мини-отелях и пансионатах забронировали до сентября 70 процентов мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталию Стамбульникову.

- Цена на отдых не вырастет, я не вижу такой тенденции, - сказала она. - Каждый день делаю мониторинг цен. У кого-то цены 2019 года, а у кого-то и 2018 года.

Из-за требований Роспотребнадзора отельеры покупают маски и антисептики, их разместят в номерах.

Стамбульникова считает, что, кроме российских туристов, следует рассчитывать и на иностранных - нужно лишь дождаться открытия границ.

Напомним, ранее в Совмине РК рассказали, что запуск туристического сезона пройдет в три этапа. Не ранее 15 июня откроются места размещения с медицинской лицензией только для крымчан. Через две недели после согласования с федеральными властями, в случае, если эпидемиологическая обстановка будет в норме, в Крым на отдых начнут пускать туристов из других регионов страны. На третьем этапе, дата которого не озвучивается, возможно еще одно смягчение требований Роспотребнадзора к отельерам.