В Сочи постояльцев обсерватора задержали за распитие алкоголя

В обсерваторе на улице Диброва Адлерского района Сочи полицейские задержали четырех постояльцев, нарушающих режим карантина.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

По информации ведомства, четверо приезжих, находясь на 14-дневной самоизоляции, покинули свои номера и распивали спиртные напитки, не реагируя на замечания персонала.

Нарушителей доставили в отдел полиции поселка Блиново УВД России по Сочи. В оношении них составили административные материалы по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ и части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Ранее в Сочи суд арестовал сбежавшего из обсерватора 27-летнего жителя Иркутской области. Его взяли под стражу на трое суток и оштрафовали на 15 тысяч рублей.