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31.05.2020 06:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вильфанд сообщил о похолодании на европейской части России

Со вторника, второго июня, на европейской территории России температурный фон будет на 5-6 градусов ниже нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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"Холодная погода повсеместно на европейской территории", - цитирует ТАСС синоптика. По его словам, исключением станет юго-восток этой территории. Речь идет об Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии и Ставрополье, где на следующей неделе будет тепло - 26…31 градус тепла.

В целом же, по предварительным прогнозам, первый летний месяц будет вполне благоприятным. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в пределах климатической нормы или чуть выше температура ожидается в большинстве регионов РФ. Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина.

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