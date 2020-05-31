Вильфанд сообщил о похолодании на европейской части России

Со вторника, второго июня, на европейской территории России температурный фон будет на 5-6 градусов ниже нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Холодная погода повсеместно на европейской территории", - цитирует ТАСС синоптика. По его словам, исключением станет юго-восток этой территории. Речь идет об Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии и Ставрополье, где на следующей неделе будет тепло - 26…31 градус тепла.

В целом же, по предварительным прогнозам, первый летний месяц будет вполне благоприятным. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в пределах климатической нормы или чуть выше температура ожидается в большинстве регионов РФ. Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина.