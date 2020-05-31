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31.05.2020 17:09
Рубрика: Общество

"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска

Текст: Наталия Ячменникова

Российские космонавты в будущем могут начать летать к МКС на американских кораблях Crew Dragon и Starliner. "Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.​​​

Фото: iStock
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При этом, добавил Устименко, американские астронавты в этом случае продолжат по обмену летать на российских кораблях.

Напомним, Crew Dragon стартовал на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал вчера в 22.22 мск. На орбиту отправились Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Стыковка с МКС должна состояться через 19 часов после старта. Для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым стартом после завершения программы "Спейс шаттл" в 2011 году. Последние 9 лет американские астронавты отправлялись на орбиту на российских "Союзах" за плату.

По словам начальника Центра подготовки космонавтов Героя России Павла Власова, отобрана группа российских космонавтов для полетов на Международную космическую станцию на новых американских пилотируемых кораблях. В частности, называется кандидатура Андрея Борисенко.

В свое время первым российским космонавтом, который совершил полет на американском шаттле "Дискавери", стал космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Сергей Крикалев, ныне исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса. Челнок провел на орбите восемь суток. В одном видеоинтервью Крикалеву задали вопрос: тяжело ли ему было в том полете? Все-таки непривычная обстановка, совершенно другая техника, коллеги все иностранцы, чужой язык… Ответ был неожиданным: "Так ведь и им было непросто!".

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По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 млрд долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов. В мае Роскосмос и НАСА заключили последний контракт на покупку места в российском "Союзе МС-17" , который полетит в октябре этого года.

Но понятно, что вечно так продолжаться не могло. Если полет Crew Dragon будет успешным, появится дополнительная возможность доставки не только грузов, но и людей. При этом Россия и США вернутся к более равновесному, паритетному сотрудничеству.

Как подчеркнул Сергей Крикалев, комментируя успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту, "успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной пилотируемой программы".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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