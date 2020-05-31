Роспотребнадзор назвал количество выявленных случаев COVID-19 в мире

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 31 мая 2020 года выявлено 6 млн 104 тысячи 959 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прирост составил 125 тысяч 854 случая, 2,1%.

Летальных исходов всего в мире зафиксировано 370 тысяч 763 случая. За сутки прирост составил 4,1 тысячи, 1,12 %, говорится в материалах Роспотребнадзора.

С учетом сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановке в мире Роспотребнадзором во всех пунктах пропуска через государственную границу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц. Используется стационарное и переносное тепловизионное оборудование.

Всего с 31 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года досмотрено 5 млн 449 тысяч 183 человека. Выявлено 611 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки, отметили в ведомстве.

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2020 N9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней.

В России за последние сутки в России выявлено 9268 новых случаев коронавируса в 84 регионах.