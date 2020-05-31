Роспотребнадзор рассказал, когда откроются санатории без медлицензии

"Санатории будут открываться сначала те, у которых есть медицинская лицензия, все рекомендации написаны, все остальные будут открываться чуть позже, в зависимости от эпидситуации", - сказала она.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что санатории, имеющие медицинские лицензии смогут открыться с 1 июня. Для этого вместе с Ростуризмом были разработаны рекомендации.

В Ростуризме заявляли, что рекомендации для отелей и учреждений, не имеющих медицинских лицензий, будут разработаны до конца мая. В июне предполагается постепенно открывать отели.