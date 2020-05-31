В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" следующие изменения:

в абзаце первом пункта 2.3 слова "по 31 мая 2020 года" заменить словами "по 8 июня 2020 года";

в абзаце первом пункта 2.5 слова "до 31 мая 2020 года" заменить словами "по 8 июня 2020 года";

в абзаце первом пункта 2.5.1 слова "до 31 мая 2020 года" заменить словами "до 8 июня 2020 года";

пункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания:

"Разрешаются любительское рыболовство, а также любительская и спортивная охота на территории охотничьих угодий Самарской области.

Разрешаются тренировки профессиональных спортсменов и спортсменов - членов сборных команд Самарской области и Российской Федерации по видам спорта, определенным приказом министерства спорта Самарской области, на открытом воздухе.";

в пункте 2.12 слова "до 31 мая 2020 года" заменить словами "до 8 июня 2020 года";

в пункте 2.14.1 слова "до 31 мая 2020 года" заменить словами "до 8 июня 2020 года";

пункт 2.14.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"с территориальным органом Государственной инспекции по маломерным судам в составе Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области и иными уполномоченными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их компетенцией обеспечить с учетом установленных ограничений навигацию на водных объектах на территории Самарской области (для плавания на маломерных судах) в 2020 году.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







