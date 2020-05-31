Новости

В Питтсбурге вандалы испортили скульптуру великого хоккеиста Марио Лемье 17:49
Crew Dragon успешно пристыковался к МКС 17:28
Площадь перед Нотр-Дам открылась для посетителей 17:20
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска 17:09
В Сочи постояльцев обсерватора задержали за распитие алкоголя 17:05
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи 17:00
Пушков: Трамп прав в своей оценке "большой семерки" 16:41
В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ 16:13
"Малыш Йода" мог выглядеть не так уж мило. Опубликованы первые арты 16:10
Генпрокуратура взяла на контроль проверку ситуации с COVID-19 в КЧР 16:05
Пять вещей, которые не стоит возить в багажнике автомобиля 16:02
Новый вид морских звезд назвали в честь Патрика из "Губки Боба" 16:00
В Испании предложили часть уроков в школах проводить на природе 15:58
В Мурманской области из-за паводка подтопило железнодорожный мост 15:52
"Жанна Аркадьевна" из "Прекрасной няни" призвала москвичей к порядку 15:28
Воробьев: Службы ЖКХ, дорожники и МЧС заняты ликвидацией последствий дождей 15:05
Песков назвал президентской инициативу о выплатах для детей от 3 до 16 лет 15:04
В Белгородской области число жертв коронавируса достигло 20 14:50
Песков ответил на вопрос по дате голосования по Конституции 14:35
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР 14:34
В США полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против журналистов 14:33
Эксперты предрекли кризис на вторичном авторынке 14:30
МЧС: Пожарные Москвы с начала года спасли из огня свыше 400 человек 14:28
В Москве 1 июня откроют вестибюли нескольких станций метро 14:17
Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 мая 2020 г.

Постановление губернатора Самарской области от 31 мая 2020 года № 132 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" следующие изменения:

в абзаце первом пункта 2.3 слова "по 31 мая 2020 года" заменить словами "по 8 июня 2020 года";

в абзаце первом пункта 2.5 слова "до 31 мая 2020 года" заменить словами "по 8 июня 2020 года";

в абзаце первом пункта 2.5.1 слова "до 31 мая 2020 года" заменить словами "до 8 июня 2020 года";

пункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания:

"Разрешаются любительское рыболовство, а также любительская и спортивная охота на территории охотничьих угодий Самарской области.

Разрешаются тренировки профессиональных спортсменов и спортсменов - членов сборных команд Самарской области и Российской Федерации по видам спорта, определенным приказом министерства спорта Самарской области, на открытом воздухе.";

в пункте 2.12 слова "до 31 мая 2020 года" заменить словами "до 8 июня 2020 года";

в пункте 2.14.1 слова "до 31 мая 2020 года" заменить словами "до 8 июня 2020 года";

пункт 2.14.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"с территориальным органом Государственной инспекции по маломерным судам в составе Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области и иными уполномоченными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их компетенцией обеспечить с учетом установленных ограничений навигацию на водных объектах на территории Самарской области (для плавания на маломерных судах) в 2020 году.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией