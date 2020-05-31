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31.05.2020 21:26
Рубрика: В мире

Трамп анонсировал признание движения "Антифа" террористами

США внесут движение "Антифа" в список террористических организаций. Об этом сообщил Дональд Трамп в своем Twitter.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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- Соединенные Штаты признают "Антифа" террористической организацией, - написал он.

Днем ранее президент США возложил на "Антифа" и иные радикальные группировки ответственность за беспорядки и случаи насилия в ходе проходящих в последние дни по всей стране протестов.

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