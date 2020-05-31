Трамп анонсировал признание движения "Антифа" террористами

США внесут движение "Антифа" в список террористических организаций. Об этом сообщил Дональд Трамп в своем Twitter.
- Соединенные Штаты признают "Антифа" террористической организацией, - написал он.
Днем ранее президент США возложил на "Антифа" и иные радикальные группировки ответственность за беспорядки и случаи насилия в ходе проходящих в последние дни по всей стране протестов.
The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020