Трамп анонсировал признание движения "Антифа" террористами

США внесут движение "Антифа" в список террористических организаций. Об этом сообщил Дональд Трамп в своем Twitter.

- Соединенные Штаты признают "Антифа" террористической организацией, - написал он.

Днем ранее президент США возложил на "Антифа" и иные радикальные группировки ответственность за беспорядки и случаи насилия в ходе проходящих в последние дни по всей стране протестов.