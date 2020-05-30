Следом за Миннеаполисом протесты начались и в других городах США

Протесты, вызванные смертью темнокожего Джорджа Флойда во время жесткого полицейского задержания, распространяются на другие города США. Об этом сообщает телеканал CBS Minnesota.

В частности, большая манифестация прошла в Колумбусе, столице штата Огайо. Там около четырехсот человек вступили в стычки с полицией, перекрыв один из центральных перекрестков. Демонстранты разбили несколько витрин. В ответ силы правопорядка применили слезоточивый газ.

В Фениксе, столице штата Аризона, прошла мирная демонстрация с плакатами: "Цвет кожи - не должен быть смертным приговором" и "Молчание - это насилие". После требований разойтись демонстранты стали швырять в полицейских разные предметы. Шествие было разогнано резиновыми пулями и перцовым газом.

В Луисвилле, штат Кентукки, прошла манифестация с требованием расследовать убийство темнокожей женщины Бреонны Тэйлор, которая была застрелена в марте полицией, взломавшей дверь в ее дом. Манифестация закончилась стрельбой, в ходе которой были ранены семь человек, один человек находится в критическом состоянии.

При этом, как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции Ламонта Вашингтона, "ни один из сотрудников полиции не делал выстрелов из своего оружия".

В Денвере, столице штата Колорадо, 28 мая протестующие заполонили город, скандируя лозунги в поддержку Джорджа Флойда. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

На Манхэттане в Нью-Йорке прошла манифестация с требованиями прекратить произвол полиции. Часть демонстрантов была без масок, нарушая требования властей штата о защите от коронавируса. Произошли отдельные стычки с полицией, около тридцати человек были арестованы.

Между тем в Миннеаполисе, где протесты и погромы, вызванные смертью Джорджа Флойда, продолжаются с 25 мая, был введен комендантский час. Город патрулируют подразделения Национальной гвардии штата Миннесота. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "ответом на мародерство будет стрельба".