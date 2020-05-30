В Миннеаполисе ввели комендантский час

В Миннеаполисе указом мэра Джейкоба Фрея введен комендантский час на предстоящие выходные дни, сообщает местный телеканал CBS Minnesota. Это произошло на третий день протестов и погромов, вызванных смертью чернокожего мужчины Джорджа Флойда в результате полицейского задержания.

Комендантский час действует во всех общественных местах города с 20 часов вечера до 6 часов утра. Нарушение комендантского часа считается административным нарушением, за которое могут присудить штраф до тысячи долларов или тюремное заключение на срок до 90 дней.

Ранее глава Департамента общественной безопасности Миннесоты Джон Харрингтон объявил, что сотрудник полиции (уже бывший сотрудник, так как он был уволен вскоре после начала протестов) Дерек Шовен, который при задержании сильно нажал коленом на шею Флойда, что и привело к смерти последнего, взят под стражу.

В результате трех суток погромов в Миннеаполисе сожжены несколько кварталов, зафиксированы случаи мародерства. Президент США Дональд Трамп распорядился ввести в город Национальную гвардию штата Миннесота и заявил, что на мародерство станут отвечать огнем. Посольство России в США призвало россиян воздержаться от поездок в Миннеаполис.

Джордж Флойд, 46 лет, несколько лет назад переехал в Миннеаполис из Хьюстона, штат Техас. В Миннеаполисе Флойд, бывший спортсмен с криминальным прошлым ростом 198 сантиметров, работал охранником в ресторане, но после введения карантина из-за коронавируса ресторан закрылся, а Флойд остался без работы. Его задержали после того, как он, якобы, попытался расплатиться в магазине поддельной 20-долларовой банкнотой. При задержании Флойд просил офицера полиции убрать колено с шеи, так как он не может дышать, однако Шовен не прислушался к задержанному.