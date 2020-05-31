Трамп назвал запуск Crew Dragon "триумфальным возвращением к звездам"

Президент США Дональд Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам". Об этом он заявил, выступая на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

"Сегодня мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и, чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звездам. Это особый день", - цитирует РИА Новости хозяина Белого дома.

Он также сообщил, что находящиеся на борту корабля Crew Dragon астронавты - Боб Бенкен и Даг Херли - целы и невредимы, пишет ТАСС. "С этим запуском десятилетия потерянных лет и недостаточных действий официально позади. Началась новая эра американских амбиций", - добавил президент США.

Напомним, ракета Falcon 9 успешно доставила в субботу на орбиту новый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА. Уже в воскресенье состоится его стыковка с Международной космической станцией (МКС).

Этот запуск - первый с 2011 года пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. До этого астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами". По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов.