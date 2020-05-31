Постановление губернатора Тверской области от 29 мая 2020 года № 78-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" (далее - Постановление) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 6 Постановления изложить в следующей редакции:

"6. Временно приостановить с 27 марта 2020 года до отмены данной меры в установленном порядке посещение обучающимися профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, функции и полномочия учредителей которых осуществляют исполнительные органы государственной власти Тверской области, обеспечив реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации."

2) подпункты 2 и 3 пункта 7 Постановления изложить в следующей редакции:

"2) с 28 марта 2020 года до отмены данной меры в установленном порядке бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных в курортах местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

3) с 28 марта 2020 года до отмены данной меры в установленном порядке деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах местного значения;";

3) подпункт 13 пункта 7 Постановления изложить в следующей редакции:

"13) до отмены данной меры в установленном порядке посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, обеспечив реализацию образовательных программ общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, посещение гражданами организаций, осуществляющих спортивную подготовку. При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей должна быть обеспечена для обучающихся 1 - 4 классов включительно работа дежурных групп численностью не более 12 обучающихся, в которых требуется предусмотреть возможность обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, а также соблюдение санитарного режима.

В период с 1 июня 2020 года до отмены данной меры в установленном порядке допускается:

реализация образовательными организациями, предоставляющими общее образование, программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, а также дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;

проведение образовательными организациями, предоставляющими общее образование, для обучающихся 11 (12) классов консультационных мероприятий по подготовке к единому государственному экзамену с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;";

4) дополнить пункт 7 Постановления подпунктом 14 следующего содержания:

"14) прием детей в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия, расположенные на территории Тверской области, до отмены данной меры в установленном порядке";

5) дополнить Постановление пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Обязать юридические лица, которые в качестве основного и (или) дополнительного вида деятельности осуществляют виды деятельности, включенные в раздел F Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, при осуществлении строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства, строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или) ремонта линейных объектов:

1) осуществлять ежедневное измерение температуры тела работников до начала рабочего времени (смены) при входе на территорию объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта, ремонта) и в течение рабочего времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

2) организовать постоянное использование работниками во время нахождения на территории объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта, ремонта) средств индивидуальной защиты органов дыхания (защитных масок, респираторов или иных средств, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека) и дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

3) обеспечивать постоянное наличие дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования работниками при входе на территорию объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта, ремонта) и во время нахождения на указанной территории.";

6) абзац первый пункта 12 Постановления изложить в следующей редакции:

"12. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (с учетом соответствующих положений пункта 11.1 настоящего постановления):";

7) подпункт 2 пункта 15 Постановления изложить в следующей редакции:

"2) работу дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях на период с 30 марта 2020 года до отмены данной меры в установленном порядке с соблюдением в указанных группах санитарного режима.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







