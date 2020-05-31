В Италии предложили учредить День солидарности с Россией

Итальянская общественная ассоциация "Помогите нам спасти детей" предлагает учредить День российско-итальянской солидарности, чтобы отблагодарить Россию за помощь в борьбе с распространением коронавируса.

Президент Ассоциации Эннио Бордато направил соответствующее предложение руководителям всех фракций и мэрам порядка 90 городов, в которых работали российские специалисты.

В тексте послания, в частности, отмечается, что "в последние десятилетия судьбы двух стран переплетается все чаще": российские моряки первыми пришли на помощь жителям Мессины после сильнейшего землетрясения в 1908 году, Россия внесла внушительный вклад в восстановление памятников архитектуры, пострадавших в результате землетрясения в Аквиле, а также оказала помощь во время прошлогоднего наводнения в Венеции.

С 22 марта по 7 мая российские военнослужащие, прибывшие в Италию в рамках гуманитарной миссии "Из России с любовью", совместно с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в почти 100 населенных пунктах на севере Италии.

"В самые трагические и мрачные моменты эпидемии Россия стала страной, направившей важную и щедрую помощь Италии и в особенности многим городам вокруг Бергамо и Брешии. Этот великий акт солидарности не должен быть забыт", - рассказал в беседе с "РГ" Эннио Бордато.