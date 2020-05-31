В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ

В министерстве иностранных дел России назвали проявлением необоснованной жестокости распыление полицией американского Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на идентификацию его в качестве журналиста после предъявления им пресс-карты.

В российском МИД выразили обеспокоенность участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими протестных акций в США, которые начались после убийства 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе в понедельник. На Смоленской площади считают неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов специальных средств, включая резиновые пули и слезоточивые аэрозоли, против журналистов после предъявления ими аккредитационного удостоверения.

МИД РФ напомнил властям США о необходимости следования ими международным обязательствам по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнений и равного доступа к информации для всех. В российском дипломатическом ведомстве выразили надежду, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование произошедших инцидентов, а профильные международные структуры и правозащитные НПО "должным образом отреагируют на этот произвол".

В воскресенье стало известно о том, что полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов ряда американских и иностранных СМИ. Ряд медиа-ресурсов сообщили о том, что более десяти репортеров подверглись воздействию слезоточивого газа и другим нападениям со стороны полиции в субботу вечером. Молли Хеннеси-Фиске, журналистка Los Angeles Times, которая работала за пределами пятого избирательного участка в Миннеаполисе, сказала, что находилась с группой примерно из 12 журналистов, когда патрульные штата Миннесота выстрелили в них в упор слезоточивым газом. Также в результате стрельбы полицейскими с использованием резиновых пуль пострадали два корреспондента агентства Reuters.