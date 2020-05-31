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31.05.2020 14:33
Рубрика: В мире

В США полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против журналистов

Текст: Максим Макарычев

Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый газ и резиновые пули против журналистов ряда американских и мировых СМИ.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
В Нью-Йорке во время акций протеста произошли беспорядки

Напомним, что в субботу и в воскресенье утром во многих городах США усилились протестные акции из-за убийства безоружного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота, которое было совершено в понедельник. Ряд медиаресурсов сообщили о том, что не менее 17 репортеров пострадали от применения слезоточивого газа и подверглись другим нападениям со стороны полиции в субботу вечером. Молли Хеннеси-Фиске, журналистка Los Angeles Times, которая работала за пределами пятого избирательного участка в Миннеаполисе, сказала, что находилась с группой примерно из 12 журналистов, когда патрульные штата выстрелили в них в упор слезоточивым газом.

Тем временем журналист HuffPost Крис Матиас, который передавал на сайт издания фото с акции протеста, был взят под стражу полицией в Нью-Йорк прямо во время процесса фотографирования. Кит Бойкин, обозреватель CNN, сказал, что он был задержан в Манхэттене в Нью-Йорке во время съемки фотографий и видео. По его словам, он сказал полицейским, что является журналистом, однако они арестовали его и проводили в участок.

Фото: AP Photo/Julio Cortez
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Эти инциденты произошли на следующий день после резонансного ареста репортера CNN, который случился во время прямого эфира, отмечает The Guardian. Отметим, что в пятницу полицейские штата Миннесота арестовали журналиста CNN Омара Химинеса, который освещал протестные акции в Миннеаполисе. Офицеры рано утром в пятницу увезли его и трех членов его съемочной группы в полицейский участок прямо со съемок акции протеста без объяснения причин. Только почти через два часа после вмешательства губернатора Миннесоты Тима Уолза журналисты были освобождены.

Между тем

В воскресенье днем по московскому времени агентство Reuters, последним из СМИ 31 мая, сообщило о том, что его сотрудники подверглись нападению со стороны полиции прошлой ночью. Издание отмечает, что в субботу вечером двое членов съемочной группы агентства пострадали от резиновых пуль и получили ранения в Миннеаполисе, когда вели съемки на юго-западе города. Кадры, снятые оператором Хулио-Сезаром Чавесом, показали, что полицейский целился прямо в него, когда стражи порядка применили резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу из примерно 500 протестующих. "Полицейский, которого я снимал, повернулся ко мне, направив свою винтовку с резиновыми пулями прямо на меня", - сказал Чавес. Через несколько минут в Чавеса и советника по безопасности Reuters Родни Сьюарда стреляли резиновыми пулями, когда они пытались найти прибежище на ближайшей заправочной станции. На кадрах, снятых в тот момент, когда они бежали в поисках безопасности, раздается несколько выстрелов, и Сьюард кричит: "Мне в лицо попала резиновая пуля". Отвечая на вопрос об инциденте, пресс-секретарь департамента полиции Миннеаполиса Джон Элдер запросил копию видео и не предоставил комментариев агентству.

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