В новом КоАП пропишут условия для работы приложения "Народный инспектор"

В новом проекте Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена возможность упрощенного порядка вынесения постановлений, в случае применения так называемого "Народного инспектора". А также уточнены требования по вынесению постановлений с помощью автоматической фотовидеофиксации.

Напомним, что упрощенный порядок предусматривает вынесение постановлений на основании фотовидеофиксации в отношение не водителей, а собственников автомобилей. "Письма счастья" - это результат такого упрощенного порядка.

В проекте нового КоАП в статье 2.12 прописано, что собственники транспорта привлекаются к ответственности за нарушение правил дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. То есть, не просто абстрактными средствами фотовидеофиксации, а специальными техническими, которые утверждены как средства измерения. При этом прописано, что требования к ним, а также их размещению, применению и обозначению, устанавливаются правительством. Напомним, что сейчас подготовлен проект поправок в правила дорожного движения, которые как раз вводят знак, обозначающий камеры на дорогах, а также требования к его размещению.

В проекте нового КоАП исключена возможность выносить постановления в упрощенном порядке, если нарушения зафиксированы любыми возможными приложениями. Кроме одного - специализированного программного обеспечения, которое входит в Единый портал Госуслуг, или интегрированного с ним. По сути, речь идет о приложении "Народный инспектор", которое с подачи МВД разрабатывает Минкомсвязи.

Если проект будет принят в таком виде, то приложения, которые сейчас применяются для вынесения штрафов в отношении автовладельцев в Москве, Московской области и Татарстане окажутся вне закона.

Но даже у "Народного инспектора", который должен приобрести всероссийское значение все те же проблемы. В прописанных формулировках в КоАП использовать его смогут только пешеходы для выявления нарушителей правил стоянки, а также благоустройства территорий, то есть парковки на газонах. Для водителей возможности направить зафиксированное видеорегистратором нарушение другого водителя невозможно. Ведь автомобильный видеорегистратор не интегрируешь в Госуслуги. По мнению экспертов, это механизм борьбы пешеходов с автовладельцами. Возможно, даже в личных, корыстных интересах.

В новой версии КоАП прописана презумпция невиновности. В предыдущей версии ее не было. В Минюсте пояснили, что презумпция невиновности прописана в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях, но в связи с важностью этого вопроса, ее прописали и в КоАП. Но в чем будет заключатся презумпция невиновности для автовладельцев, чьи нарушения выявлены с помощью фотовидеофиксации, узнаем, когда на общественные обсуждения повторно выложат проект Процессуального КоАП. В предыдущей версии он был прописан так же, как и в действующем Кодексе. В результате неоднозначного толкования автовладельцам зачастую самим приходилось доказывать свою невиновность в том или ином нарушении.