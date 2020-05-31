Власти Руанды заявили о первой смерти от коронавируса

Минздрав Руанды сообщил о первой смерти от коронавируса. Скончался 65-летний гражданин этого африканского государства, ранее вернувшийся на родину из соседней страны.

Отмечается, что заболевший находился в реанимации, а скончался от острых респираторных осложнений, пишет ТАСС. По последним данным, в Руанде подтверждено 359 случаев заражения новым коронавирусом, 250 пациентов выздоровели. По данным минздрава страны, проведено около 67 тысяч тестов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Африка в целом справляется с коронавирусным кризисом, а число случаев смерти на Черном континенте является относительно низким.