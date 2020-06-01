1 июля объявят выходным в связи с голосованием по Конституции

День голосования определен как выходной в соответствии с законом, уточнил сопредседатель профильной рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий заявил журналистам, что Владимир Путин уже назначил 1 июля датой общероссийского голосования (ранее дату он согласовал на рабочем совещании).

Также Крашенинников отметил, что 30 дней - с момента объявления даты голосования до его проведения - будет достаточно, чтобы довести до сведения граждан всю информацию о нем.

Отвечая на вопрос РИА Новости, депутат также уточнил, что россияне смогут проголосовать по поправкам с 25 июня по 1 июля. В этот срок можно будет сделать свой выбор, а считать голоса будут 1 июля, уточнил он.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова на том же совещании предложила провести голосование по поправкам в конституцию в течение шести дней до основной объявленной даты. По ее словам, данное предложение "касается рассредоточения, минимизирования контактов и сведения практически к нулю возможности заражения в процессе голосования". По словам Крашенинникова, Путин эту инициативу поддержал.