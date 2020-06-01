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01.06.2020 03:12
Рубрика: В мире

В США 40 городов ввели комендантский час на фоне протестов

Главы американских городов и штатов продлили запреты на передвижение граждан в ночное время суток на фоне неутихающих протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. По данным CNN, комендантский час введен уже в 40 городах страны.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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Первым на данные меры решился губернатор Аризоны Даг Дьюси, пишет ТАСС. Он объявил режим чрезвычайной ситуации, подразумевающий введение комендантского часа. Этому примеру последовали крупные города в штатах Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Нью-Йорк, Огайо, Техас, Вашингтон и других. Ранее президент США Дональд Трамп призывал представителей властей более решительно реагировать на беспорядки и задействовать нацгвардию.

Напомним, что массовые беспорядки начались в США на этой неделе. Такая реакция со стороны граждан последовала на задержание полицейскими 46-летнего местного жителя Джорджа Флойда. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако правоохранители не обращали на это внимания. Афроамериканец умер в больнице. Сейчас власти проводят расследование.

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