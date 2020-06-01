Детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

По словам детского омбудсмена, за последние годы в нашей стране снизилась рождаемость. Зато в семье Уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой - пополнение. Мама-омбудсмен родила седьмого ребенка, пятого сына.

В день публикации первого официального доклада детского омбудсмена президенту ("РГ" от 29 мая, № 115), в Инстаграм Анны Кузнецовой появился пост: "Вот это и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей пятеро сыновей, а у моих родителей - теперь десять внуков. В этом моя очень простая арифметика счастья". В воскресенье счастливую маму с младенцем выписали из роддома, а на следующий день, 1 июня, детский омбудсмен Анна Кузнецова уже отчитывалась президенту о проделанной работе и присутствовала на онлайн-встрече с многодетными семьями. В этот день, по традиции, многодетным семьям вручаются ордена "Родительской славы". На этой встрече президент отметил, что "рождение и воспитание ребенка - огромная радость, а каждодневная забота о детях - это большая ответственность", и поздравил Анну Кузнецову с рождением сына. В этот же день детский уполномоченный провела онлайн-конференцию, на которой рассказала журналистам о главных детских проблемах.

Как многодетная мать успевает защитить чужих детей и гладить по голове собственных? Мама-омбудсмен - это пиарящийся на детских невзгодах чиновник или супер-мама, делающая добрые дела?

На последней нашей встрече накануне карантина, на мой неловкий вопрос про положенный материнский отпуск, детский уполномоченный, смеясь, ответила: "А как это? Работала все предыдущие шесть раз и буду работать теперь". И работает.

Анна Кузнецова совсем не похожа на многодетную мать. Хотя нет. Похожа. На идеал, которому никогда не суждено осуществиться. Всегда ухоженная, в красивых платьях, с макияжем. Она бесконечно мелькает в новостных сводках и виртуозно разбирает сыплющиеся в аппарат Уполномоченного сообщения и жалобы граждан. Только за время изоляции детскому омбудсмену пришло около двух тысяч обращений. Получить пособие, выбить ребенку лекарство, подумать, как обезопасить открытые окна, вернуть отобранного опекой, ребенка, помочь сироте из детского дома - всех забот не перечислить.

Итог семейного голосования за имя - шестеро "за" и двое "в шоке"

Она всегда все про всех знает. Чем живет и как чувствует себя каждый ребенок, которого она вывезла из сирийского лагеря беженцев. Какие буквы выучила девочка-маугли из замусоренной квартиры, которую она всегда нежно называет - Любочка. О чем мечтает маленькая Айша из Ингушетии, которую истязали родственники и плачет ли теперь Макар из Мончегорска, которого зверски избивал отчим. Радуясь каждому спасенному ребенку, она всегда помнит о своих. Когда мама-омбудсмен рассказывает о собственных детях, создается впечатление, что она все время рядом с ними. Что думают дети про ее работу?

Онлайн-встреча с президентом и многодетными семьями. Фото: РИА Новости

- Даша пока считает, что у мамы неплохая профессия, - отвечает Анна Юрьевна. - Тимофею и Леве пока все равно, лишь бы мама была рядом, а откуда она пришла, с какой работы, мало интересно. Даша и Маша следят за мной по соцсетям. "Мама, а ты что, не можешь принести видео с работы? Вот ты куда-то пошла. Ну покажи, как ты делаешь добрые дела, я хочу посмотреть".

"Миссия материнства и отцовства одна из самых благородных", - сказал президент на онлайн-встрече с многодетными семьями. На вопрос "РГ" о главной материнской миссии, Анна Кузнецова ответила, что миссия у нее простая. "Любить детей такими, какие они есть. Им просто нужно помочь найти себя, чтобы они были счастливы".

Работать, делать уроки, печь блины, промывать ссадины, рассказывать на ночь сказки, обнимать, успокаивать и поддерживать свое чадо - пожалуй, это исключительно женский дар и талант. Успевать и отдавать больше, чем можешь. Работающая многодетная мама - особый дар и особый талант. А еще - невероятная воля и самоорганизация.

Первый рабочий день после рождения сына у детского омбудсмена выдался невероятно насыщенным. А если учесть непостоянный младенческий сон, то и вовсе - фантастическим. Тем не менее, многодетная мама нашла в себе силы, чтобы ответить на вопросы "РГ". Как встретили малыша и как удалось выжить в первый рабочий день?

- Дети встретили малыша так активно, что я думала, сейчас они меня сметут, - рассказывает Анна Кузнецова. - Всем хотелось потрогать, обнять и , самое страшное, подержать. Поэтому после того, как прошел первый шок от встречи, мы все сели на диванчик и малыша удалось немножечко подержать каждому. Первый рабочий день, конечно, оказался не простым. Все стремились помочь, как могли. Мы только налаживаем наш быт. Но времени на настройку мало, поэтому делали все параллельно, кроватку застилали, готовились к встрече с президентом и пресс-конференции. С именем определились по дороге из роддома. Так как малыш родился на Вознесение, решили выбрать апостольское имя. Удивительно, но все дети, как один сошлись на одном имени. Итог семейного голосования: шесть - "за"и двое - "в шоке". Двое - это мы с мужем, мы никак не думали, что шестеро детей из всех имен выберут именно это имя. Но , раз решено, так тому и быть. Теперь в нашей семье Мария, Дарья, Иван, Николай, Тимофей, Лев и Петр Алексеевич.

Редакция и читатели "РГ" поздравляют Анну Кузнецову с рождением сына и желает ее большой семье крепкого здоровья и счастья.